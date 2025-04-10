Один із поранених внаслідок російської атаки по Нікополю

У четвер, 10 квітня, російські окупанти завдали удару по дніпропетровському Нікополю дроном-камікадзе. Внаслідок атаки в місті постраждали щонайменше 12 людей, серед них – підліток, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За даними посадовця, росіяни вдень запустили по місту ударний дрон, який впав у житловому районі. Внаслідок атаки пошкоджений гуртожиток та п’ять автомобілів.

«У Нікополі 12 постраждалих. Серед потерпілих – 16-річний підліток. Він у важкому стані», – повідомив Сергій Лисак.

Наразі триває дообстеження ураженої території. На місці працюють рятувальники та правоохоронці.

Нагадаємо, у ніч на 10 квітня росіяни випустили 145 дронів по Україні. Внаслідок атаки є руйнування у Миколаєві – там через атаку дронів постраждали десятеро людей. Також руйнування зафіксували у Києві – там обстріл пошкодив приватні будинки та авто, постраждали дві жінки та загорілося складське приміщення.