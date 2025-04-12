На Рівненщині зіштовхнулись три авто

На Рівненщині сталась ДТП за участі трьох автомобілів. Внаслідок аварії травмувались четверо людей, серед них – дитина. Про це у суботу, 12 квітня, повідомили у пресслужбі Нацполіції Рівненської області.

Аварія трапилась у п’ятницю, 11 квітня, близько 20:40 поблизу села Турковичі Дубенського району. Попередньо слідчі встановили, що 41-річний житель району, який перебував з кермом автомобіля Opel Zafira, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з Volkswagen Jetta, під керуванням 29-річного киянина.

Від удару Volkswagen Jetta зіткнувся з позашляховиком Land Rover, який їхав попереду легковика Opel Zafira.

Внаслідок ДТП водій та пасажир Volkswagen Jetta отримали травми, їх у важкому стані без свідомості госпіталізували до реанімації. Крім того, в аварії постраждали пасажири Opel Zafira: 48-річна дубенчанка та її 14-річна донька. Їх також госпіталізували до лікарні. Водії легковика та позашляховика, а також 28-річний пасажир Land Rover – не постраждали.

За попередніми даними правоохоронців, водії авто перебували за кермом у тверезому стані, однак у них відібрали біологічні зразки для експертизи.

Слідчий відкрив кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху).



Нагадаємо, 20 січня у селі Птича Дубенського району сталася масштабна ДТП. Унаслідок зіткнення легковика та мікроавтобуса постраждали девʼятеро людей.