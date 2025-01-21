Аварія сталася 20 січня трасі Київ – Чоп у Дубенському районі

У понеділок, 20 січня, у селі Птича Дубенського району сталася масштабна ДТП. Унаслідок зіткнення легковика та мікроавтобуса постраждали девʼятеро людей. Двоє з них перебувають у тяжкому стані. Про це повідомила пресслужба поліції області.

Аварія сталася близько 12:50 на трасі сполученням Київ – Чоп. За даними слідства, водій автомобіля Toyota Sequoia, 60-річний житель Миколаївської області, виїхав на зустрічну смугу й зіткнувся з мікроавтобусом Renault Master під керуванням 37-річного житомирянина.

Унаслідок ДТП травм зазнали водії обох транспортних засобів. Також травмувалися й семеро пасажирів Renault Master – усі є жителями Житомирської області.

«Чотирьох пасажирів мікроавтобуса медики госпіталізували до лікарні, двоє з них перебувають у реанімації в тяжкому стані», – зазначають правоохоронці.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчий відкрив кримінальне провадження за ч.1 ст.286 КК України. Санкція статті передбачає від 51 тис. грн до 85 тис. грн штрафу, до двох років виправних робіт, арешт або обмеження волі.