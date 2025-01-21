Аварія сталася вранці 31 січня 2023 року у Рівненському районі

Рівненський районний суд виніс вирок Святославу Цибульському, який спричинив смертельну ДТП. Обвинувачений на мінівені Opel Vivaro врізався в зустрічний автомобіль Toyota RAV, внаслідок чого загинув водій останнього і постраждали дві пасажирки. За скоєне чоловіку призначили три роки іспитового терміну.

Як йдеться у вироку від 17 січня, аварія сталася вранці 31 січня 2023 року у селі Грушвиця Друга Рівненського району. На трасі Київ – Чоп водій мінівена Opel Vivaro Святослав Цибульський виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з кросовером Toyota RAV4, яким керував 45-річний житель Дніпра.

У результаті ДТП водій кросовера загинув на місці, а двоє його пасажирок – 42-річна дружина та 16-річна донька, потрапили із тяжкими травмами у реанімацію.

Спершу потерпілі просили призначити 53-річному обвинуваченому максимальне покарання, проте після того як він компенсував завдані збитки, відмовились від претензій.

Суддя Михайло Таргоній визнав Святослава Цибульського винним за ч.2 ст.286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого), проте звільнив від основного покарання й призначив три роки іспитового терміну. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.