Жарти під час війни. Софія Трощук і Вадим Дзюнько в ефірі ZAXID.NET
Суспільство — ZAXID.NET LIVE, 0 0
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Жартувати чи не жартувати? Русня і орки чи направду друга армія світу? Про гумор під час війни та жарти про противника сьогодні говорить наша колега Софія Трощук в інтерв’ю зі стендап-коміком Вадимом Дзюньком. Про те, як жарт може підняти бойовий дух, гасла, які надихають і допомогу від стендаперів Збройним Силам України, дивіться на YouTube-каналі ZAXID.NET о 17:00.
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