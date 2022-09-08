Жартувати чи не жартувати? Русня і орки чи направду друга армія світу? Про гумор під час війни та жарти про противника сьогодні говорить наша колега Софія Трощук в інтерв’ю зі стендап-коміком Вадимом Дзюньком. Про те, як жарт може підняти бойовий дух, гасла, які надихають і допомогу від стендаперів Збройним Силам України, дивіться на YouTube-каналі ZAXID.NET о 17:00.