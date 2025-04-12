ТРЦ у Руді-Шльонській займає площу 20 тис. м², а паркінг вміщує 520 автомобілів

Фонд українського походження Focus Estate Fund, який базується в Люксембурзі, придбав поблизу Катовіце у Польщі три торгові центри – Sosnowiec Plaza, Ruda Śląska Plaza та Rybnik Plaza. Загальна площа всіх ТРЦ становить приблизно 46 тис. м². Пресслужба компанії повідомила, що це важливий крок для входження на польський ринок.

Стратегія фонду полягає в інвестуванні в розвиток середніх об'єктів комерційної нерухомості в Європі. Тобто компанія купує об'єкти, які не є лідерами в галузі, але мають потенціал розвитку. Придбані Focus Estate Fund невеликі ТРЦ розташовані у центрах міст Сосновєц, Рибник та Руда-Шльонська, що неподалік Катовіце. У фонді зазначили, що ТРЦ мають «потужну структуру орендарів». Зокрема, йдеться про такі бренди як Carrefour, Stokrotka, H&M, CCC, Sephora, Rossmann і Reserved. Також у ТРЦ є ресторани та розважальні заклади.

З трьох придбаних ТРЦ найстаріший розташований у Руді-Шльонській. Він працює з листопада 2001 року, має площу 20 тис. м² та автостоянку на 520 місць. ТРЦ у Рибнику та Сосновці працюють з березня 2007 року. Всі три об'єкти розташовані в центрах міст.

«Це рішення показує нашу впевненість у польському ринку роздрібної торгівлі та нашу прихильність до підходу, заснованого на створенні доданої вартості через стратегічне управління активами. Ми зосереджуємося на придбанні непершокласних магазинів біля дому з високою доданою вартістю, щоб перетворити їх на динамічні та жваві громадські центри. Ми бачимо величезний потенціал у Центральній та Східній Європі й прагнемо створювати стійкі, цілеспрямовані простори, які резонують як орендарям, так і споживачам», – сказав партнер Focus Estate Fund Максим Школьник.

Додамо, що фонд вже управляє у Польщі ТРЦ в Плоцьку, Новому Сончі, Легниці, Сандомирі та Бартошицях.

Focus Estate Fund є міжнародною командою управлінців-підприємців, які займаються пошуком інвестиційних можливостей, аналітикою, управлінням ризиками, фондами прямих інвестицій, будівництвом, орендою, управлінням нерухомістю тощо. Керуючим партнером є Андрій Козін.