Перший український магазин під брендом Foodex Express відкрився у Лодзі

Компанія Foodex24, що входить до української мережі Best Market, відкрила у Польщі першу роздрібну точку. Магазин товарів повсякденного вжитку Foodex Express відчинив двері в Лодзі, пише галузевий сайт Wiadomosci Handlowe.

У закладі можна знайти основні продукти харчування, снеки, солодощі, молочні продукти, фасоване м’ясо та заморожені продукти та товари для дому, а також готові закуски та їжу на винос.

Як повідомила Анастасія Гусейханова, директорка з маркетингу Best Market, відкриття магазину у Лодзі має стати початком «більшого проєкту». У планах компанії – перетворити бренд на загальнонаціональну мережу сучасних магазинів.

Foodex24 був заснований п’ять років IT-підприємцем із Запоріжжя Владиславом Савченком. Спочатку компанія працювала на польському ринку лише через інтернет-магазин з харчовими продуктами з України, але у 2021 році запустила перший стаціонарний магазин та склад у місті Бидгощ. У 2022 році Foodex24 купила мережа магазинів українських товарів Best Market, що належить українцям Роману та Сергію Колесникам.

Заснований 2016 року Best Market нині керує 22 продуктовими магазинами під власним логотипом, однією торговою точкою під назвою Best Beer, а також інтернет-магазином best-market.pl. Це один із найбільших продавців українських харчів на польському ринку. Крамниці Best Market працюють у Кракові, Катовіце, Варшаві, Лодзі, Ґданську та інших містах.

Нині найбільшою мережею невеликих продуктових магазинів біля дому у Польщі є Żabka. Вона налічує понад 10 500 магазинів, якими керують 9000 франчайзі, понад 500 із яких – українці.