Криворіжці спробують реабілітуватися за поразку у першому колі

У суботу, 12 квітня, «Динамо» в межах 24-го туру чемпіонату України на виїзді зіграє з «Кривбасом». Поєдинок відбудеться на стадіоні «Гірник» у Кривому Розі й розпочнеться о 13:00. Головним арбітром зустрічі буде Микола Балакін (Київська обл.), а за VAR відповідатиме Володимир Новохатній (Черкаси).

«Кривбас» у попередньому турі не зумів дати бій «Олександрії», програвши ювілейний 300-й поєдинок Юрія Вернидуба в чемпіонатах України з рахунком 0:1. Як наслідок, криворіжці втратили шанс наздогнати «Полісся» у топ-4 і залишаються п’ятими. Натомість «Динамо» здобуло чергову перемогу над «Лівим Берегом» і продовжує лідирувати на вершині турнірної таблиці.

Всього між «Кривбасом» і «Динамо» проведено 52 офіційних матчі. Попередня зустріч першого кола завершилась перемогою «біло-синіх» (2:1). Загалом безпрограшна серія киян триває в УПЛ вже 25 матчів – 19 перемог та 6 нічиїх.

FAVBET беззаперечним фаворитом протистояння вважає «Динамо». На їхню перемогу дають 1,53, тоді як успіх «Кривбаса» оцінюють у 6,80. Нічия котирується у 4,20. Фахівці не чекають результативного матчу: стандартний тотал 2,5 більше становить 2,13, тоді як тотал менше 2,5 – 1,76. Найбільше шансів забити у «Динамо» мають Владислав Ванат (1,85) та Андрій Ярмоленко (3,00), тоді як у «Кривбаса» роблять ставку на Даніеля Сосу (4,00) та Єгора Твердохліба (5,00).

Де дивитися матч 24-го туру УПЛ між «Кривбасом» та «Динамо»

Поєдинок можна переглянути у прямій трансляції на каналі UPL.TV. Він доступний на ОТТ-платформах та в кабельних мережах Київстар ТВ, Воля ТВ, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Vodafone TV.