Володимир Зеленський запровадив нові персональні санкції

Володимир Зеленський підписав указ №231/2025, яким ввів у дію рішення РНБО щодо застосування персональних санкцій проти чиновників часів Віктора Януковича, а також двох підприємців.

Відповідно до указу президента, підписаного у суботу, 12 квітня, до санкційного списку потрапили четверо людей:

ексголова Національного банку та колишній перший віцепрем'єр-міністр Сергій Арбузов;

колишній міністр економіки та ексголова Адміністрації президента Віктора Януковича Андрій Клюєв;

український підприємець, власник мереж електроніки «Технополіс» та «Ельдорадо», БЦ «Гулівер» у Києві та «Банку Михайлівського» Віктор Поліщук;

колишня акціонерка IBOX банку та засновниця підсанкційної фірми «Фінансова Компанія Лео» Альона Шевцова.

Санкції передбачають позбавлення державних нагород, а також економічні обмеження: блокування активів та рахунків, а також повне припинення торговельних операцій. Крім того, тим, хто опинився у санкційному списку, заборонили приватизувати чи орендувати державне майно.

Прочитати повний список обмежень можна у додатку до рішення Ради національної безпеки і оборони України за посиланням.

Нагадаємо, 11 квітня Володимир Зеленський підписав два укази щодо запровадження санкційних обмежень проти російського «тіньового флоту» та 71 пропагандиста.