Штурм був успішно відбитий спільними зусиллями підрозділів ЗСУ

Сили оборони відбили масштабний штурм російських військ у Донецькій області, знищивши при цьому кілька одиниць ворожої техніки. Про це у суботу, 12 квітня, повідомило оперативно-стратегічне угруповання військ «Хортиця».

У Донецькій області поблизу Кліщіївки зранку 12 квітня відбувся масштабний штурм з боку російських військ. Його відбили спільними зусиллями кілька підрозділів ЗСУ. Зокрема, в операції взяли участь бійці 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», 5-ї окремої штурмової Київської бригади та пілоти бригади «Фенікс».

Внаслідок боїв було знищено кілька одиниць ворожої техніки: три МТ-ЛБ, а також один тягач. Крім того, вдалося вивести з ладу два ворожі танки та ремонтно-евакуаційний тягач ВТ-55А.

Нагадаємо, 9 квітня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що росіяни майже вдвічі посилили штурми на всіх основних напрямках фронту, тому новий наступ на Харківську і Сумську області фактично вже розпочався.

Тод як 27 березня Зеленський повідомляв, що на тлі зусиль щодо запровадження режиму припинення вогню Росія готується до нового наступу на Сумщину та Харківщину уже цієї весни.