Оператори ССО знищили кількох росіян і вилучили засоби звʼязку

Українські військові зачистили частину населеного пункту від російських військових, ліквідувавши кількох окупантів. Про це повідомили у середу, 9 квітня, Сили спецоперацій.

На одному з найгарячіших напрямків оператори 3 полку ССО зачистили частину населеного пункту від окупантів. В ході операції група бійців зайшла в село, перевірила всі будівлі та укриття. Під час зачистки оператори ССО знищили кількох росіян і вилучили засоби звʼязку.

«Це дало змогу підрозділам Сил оборони і тактичним групам 3-го полку ССО просуватися далі, виконуючи наступні завдання», – додають у дописі.

Нагадаємо, 7 квітня в Озерках Курської області українські бійці завдали удару по комплексу складських приміщень, який активно використовувався Збройними силами Російської Федерації.

Того ж дня Повітряні сили ЗСУ успішно уразили та знищили пункт управління 81-го самохідного артилерійського полку росіян на Херсонщині.