За прогнозами західних аналітиків, найближчим часом наші бійці будуть йти на Куп'янськ

Російські воєнні злочинці та колаборанти оголосили «евакуацію» з окупованої території Харківської області після того, як ЗСУ розпочали контрнаступ і звільнили деякі населені пункти. Про це у п’ятницю, 9 вересня, повідомили російські пропагандистські ЗМІ з посиланням на так званих «голів» окупованих міст.

Зокрема, так званий голова адміністрації Віталій Ганчев повідомив, що «евакуацію» проводять через обстріли.

«Ми намагаємося сконцентрувати всі зусилля для евакуації місцевого населення хоча б на 3-4 дні, доки ситуація не буде стабілізована. Ми організовуємо автомобільний транспорт, автобуси. Люди вивозяться до «ЛНР» до району Сватового, до району Логачівки (село у Валуйському міському окрузі Бєлгородської області – ред.) на територію Росії. Вони там розташовуються у пунктах тимчасового розміщення», – розповів ще один «голова» Куп'янського району Максим Губін, якого цитують РИА «Новости».

Пропагандистське ТАСС зазначає, що «обстановка у Куп'янському районі Харківської області залишається складною», але російські військові нібито «утримують місто».

Нагадаємо, українські військові ведуть успішний контрнаступ на Харківському напрямку – за три дні вдалося просунутися майже на 50 км. А, за даними розвідки, окремі підрозділи окупантів зазнали значних втрат. Ввечері 8 вересня президент України Володимир Зеленський опублікував відео на якому бійці спецпідрозділу «Кракен» відрапортували про звільнення міста Балаклія Харківської області.

Раніше повідомляли, що для українських військових дуже важливо звільнити місто Куп'янськ, яке є ключовим логістичним вузлом російських окупантів. Після цього можна планувати подальші кроки ЗСУ.

В американському Інституті дослідження війни (ISW) 9 вересня повідомили, що українські війська, ймовірно, звільнять Куп’янськ протягом наступних 72 годин, що серйозно погіршить для росіян шляхи постачань на сході України.