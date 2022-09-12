В одному зі звільнених від окупантів селі правоохоронці виявили чотири тіла зі слідам катувань

На деокупованих територіях Харківщини виявляють тіла закатованих цивільних мешканців. Так, у одному зі звільнених сіл на Харківщині виявили тіла чотирьох мирних мешканців зі слідами катувань.

В Офісі генпрокурора повідомили, що після деокупації с. Залізничне Харківської області місцеві мешканці звернулися до правоохоронців та повідомили про те, що військовослужбовці РФ вбили їхніх односельчан.

11 вересня правоохоронці виявили чотири тіла зі слідам катувань. Три з них поховані на території домоволодінь, ще одне тіло було закопане на території асфальтного заводу навпроти залізничного вокзалу с. Залізничне.

«За попередньою версію слідства, потерпілих вбили російські військові під час окупації населеного пункту. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)», – повідомили в Офісі генпрокурора.

Фото Офісу генпрокурора

Наразі тіла скерували на судово-медичну експертизу.

Сьогодні близько 16:00 голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок сьогоднішнього обстрілу Основ'янського та Київського районів Харкова загинув 37-річний чоловік. За даними Центру екстреної медичної допомоги, загалом поранення отримали 6 людей, в тому числі дівчина 18 років. Вона та 33-річна жінка отримали легкі ушкодження та не потребували госпіталізації. Стан ще 4 поранених медики оцінюють як середньої тяжкості. Їм надається необхідна допомога у медичних закладах.

В Офісі генпрокурора просять повідомляти про факти воєнних злочинів РФ, фіксувати та надсилати докази за посиланням.