Виведені з ладу обʼєкти критичної інфраструктури

У понеділок, 12 вересня війська держави-терориста Росії, знову обстріляли об'єкти критичної інфраструктури Харкова. Внаслідок російського удару у місті зникло світло та припинилось водопостачання, повідомив міський голова Ігор Терехов.

За його словами, внаслідок обстрілів повторилась учорашня ситуація – зникла електроенергія.

«Виведені з ладу обʼєкти критичної інфраструктури, внаслідок чого у Харкові зникло світло і припинено водопостачання», – написав він у Telegram.

Своєю чергою, голова ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок російського влучання щонайменше одна людина загинула. Окупанти завдали удари по двох районах міста – Основ’янському та Київському.

«Кількість поранених збільшилася до чотирьох. Окупанти завдали ударів по двом районам міста – Основ’янському та Київському», – написав він.

Синєгубов закликав містян перебувати в укриттях.

Повідомляється, що після нових ударів росіян знову зупинилось метро.

Нагадаємо, напередодні ворог обстріляв об’єкти критичної інфраструктури. Внаслідок цього сталося знеструмлення в Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Сумській, Полтавській, Сумській, Харківській областях. Повідомлялося про перебої з постачанням води. Електропостачання низки областей станом на пізній вечір неділі було відновлене.

У Харківській області двоє людей загинули і двоє були поранені під час обстрілу окупантами обʼєктів критичної інфраструктури області увечері в неділю.