вечері в неділю, 11 вересня, під час повітряної тривоги з різних регіонів України почали надходити повідомлення про проблеми з електропостачанням, унаслідок чого також зникло і водопостачання. Знеструмлення повністю або частково зачепило Харківщину, Полтавщину, Дніпропетровщину, Сумщину й окремі райони Запоріжжя.

Так, без світла повністю залишилися Харків і Харківська область. Вже відомо, що це сталося внаслідок ударів росіян по об’єктах критичної інфраструктури. Про те, що причиною ударів стали саме удари російських воєнних злочинців, повідомили Дергачівська міська рада, а також голова Первомайської громади Микола Бакшеєв. Пізніше про це також повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

«Удар по інфраструктурному об'єкту Харкова. Через удар – у багатьох районах міста зникло світло. З цієї ж причини в тих же районах немає води – не працюють насоси. Це підла та цинічна помста російського агресора за успіхи нашої армії на фронті, зокрема – у Харківській області», – вважає він.

Згодом почали надходити повідомлення про початок відновлення електропостачання на Харківщині.

Згодом радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що росіяни вдарили по харківській ТЕЦ-5, яка є однією з найбільших в Україні й живить Харків і прилеглі селища.

Прямі умисні удари по критичній цивільній інфраструктурі, зокрема по найбільшій Харківській ТЕЦ-5, – це безумовний прояв тероризму Росії та її бажання масово залишити мирних громадян без світла й тепла. Така боягузлива «відповідь» за втечу власної армії з поля бою. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 11, 2022

Проблеми з електропостачанням після російської атаки виникли і в Дніпропетровській області. Там воєнні злочинці атакували Павлоград. Міська рада Павлограда повідомила, що одну з ракет збила ППО, але інші влучили в інфраструктурний об’єкт за містом, через що деякі вулиці опинилися без світла. Однак про зникнення світла повідомляють, зокрема, жителі Першотравенська Дніпропетровської області та самого Дніпра. Згодом удар по енергетичній інфраструктурі області підтвердив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. Він додав, що для ліквідації наслідків відповідні служби вже працюють. Близько 22:00 стало відомо, що електропостачання в області відновили.

У Полтавській області вибухи пролунали у Кременчуцькому районі. Очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомив, що протиповітряна оборона збила російські ракети.

За даними «Суспільного», у деяких мікрорайонах Полтави відсутнє водопостачання та електропостачання. Лунін запевнив, що незабаром вони будуть відновлені, енергетики вже працюють.

Водночас полтавські спільноти в соцмережах повідомили, що в момент, коли почалися проблеми з електрикою, у місті загорілися чотири тролейбуси. Про жертв чи постраждалих інформації немає.

Близько 22:00 стало відомо, що електропостачання на Полтавщині також відновили.

До слова, за вечір неділі росіяни спрямували на Дніпропетровщину й Полтавщину 11 крилатих ракет, сім з яких ППО збила на Дніпропетровщині, а ще дві – на Полтавщині.

Що стосується Сумської області, то там зафіксували зниження напруги в мережі по всій області. Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький заявив, що електросистема області залишається нестабільною через руйнування в результаті ворожих бомбардувань у березні.

«Також можливі атаки російсько-фашистських військ по об'єктах енергозабезпечення в Україні», – додав він і закликав жителів області вимкнути електроприлади, щоб уникнути їхнього пошкодження.

Пізніше Живицький уточнив, що без електрики залишилися 135 населених пунктів Охтирського району.

Згодом стало відомо, що електропостачання там відновили.

Крім того, про проблеми з електропостачанням повідомляли жителі деяких районів Запоріжжя.

«Укрзалізниця» повідомила, що через проблеми з електропостачанням затримаються потяги, які їдуть з або до Сум, Полтави і Харкова.