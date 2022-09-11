Росіяни за вечір випустили на Дніпропетровщину й Полтавщину 11 крилатих ракет
Найбільше ракет воєнні злочинці спрямували на Дніпропетровщину
Російські воєнні злочинці за вечір неділі, 11 вересня, випустили по Дніпропетровській та Полтавській областях загалом 11 крилатих ракет. Дев’ять з них збили сили протиповітряної оборони, повідомило повітряне командування «Схід».
«Підрозділами повітряного командування “Схід” збито 7 крилатих ракет на Дніпропетровщині. З них 5 – Х-101, 2 – Калібр. Ще дві ракети знищено підрозділами Повітряних Сил на Полтавщині», – йдеться в повідомленні.
Таким чином, захисники неба збили дев’ять з 11 ракет. Водночас куди саме влучили ще дві ракети – не повідомляється.
Ймовірно, ці удари стали причиною знеструмлення кількох українських областей, в тому числі Дніпропетровської й Полтавської.
Інформації про загиблих чи постраждалих унаслідок цих ударів немає.
в нього ми вкладаємо душу. Підписуйтеся, Вам сподобається.