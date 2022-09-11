Російські воєнні злочинці за вечір неділі, 11 вересня, випустили по Дніпропетровській та Полтавській областях загалом 11 крилатих ракет. Дев’ять з них збили сили протиповітряної оборони, повідомило повітряне командування «Схід».

«Підрозділами повітряного командування “Схід” збито 7 крилатих ракет на Дніпропетровщині. З них 5 – Х-101, 2 – Калібр. Ще дві ракети знищено підрозділами Повітряних Сил на Полтавщині», – йдеться в повідомленні.

Таким чином, захисники неба збили дев’ять з 11 ракет. Водночас куди саме влучили ще дві ракети – не повідомляється.

Ймовірно, ці удари стали причиною знеструмлення кількох українських областей, в тому числі Дніпропетровської й Полтавської.

Інформації про загиблих чи постраждалих унаслідок цих ударів немає.