Росіяни ракетними ударами знеструмили кілька українських областей

Через масовані обстріли з боку військ держави-терориста Росії ввечері 11 вересня було знеструмлено 40 підстанцій і сотні тисяч домогосподарств. Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.

«Було обстріляно Зміївську ТЕС та три підстанції високої напруги, знеструмлено 40 підстанцій різної напруги, відключено 2 повітряні лінії 750 кВ, 5 повітряних ліній 330 кВ. Сотні тисяч українців залишались без світла на Полтавщині, Дніпропетровщині, Харківщині, Сумщині, Донеччині...Але швидкість відновлення надихає. Вже за 40 хвилин світло почало повертатись в оселі українців. Всі основні лінії було заживлено вже за 4,5 години. Повністю відновлено електропостачання споживачам Полтавської, Донецької області, зараз ще залишаються знеструмленими на Сумщині 1,7 тис. споживачів, на Дніпропетровщині – близько 3 тис., на Харківщині – 12 тис. Роботи з відновлення тривають», – розповів Галущенко.

За словами міністра, за попередніми даними під час обстрілів загинули четверо енергетиків, троє поранених. Міністр також назвав одним із найбільш масових обстрілів енергетичної інфраструктури з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Додамо, що вранці голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, повідомив, що по області електро- та водопостачання відновлено на 80%. Роботи тривають.

Як інформував ZAXID.NET, 11 вересня внаслідок російських ракетних обстрілів по об’єктах критичної інфраструктури сталося знеструмлення в Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Сумській, Полтавській, Сумській, Харківській областях. Повідомлялося про перебої з постачанням води. Електропостачання низки областей станом на пізній вечір неділі було відновлене.

Через вибухи розгорілася сильна пожежа на Харківській ТЕЦ-5. Влада повідомляла, що двоє людей загинули та двоє були поранені внаслідок удару РФ по об’єктах критичної інфраструктури Харківщини.

Президент Володимир Зеленський у зв’язку з подіями звернувся до росіян: «Холод, голод, темрява й спрага – для нас не так страшно й смертельно, як ваші «дружба й братерство».