Катівні окупанти облаштували у підвалах залізничного вокзалу та місцевого магазину

У Козачій Лопані на Харківщині виявили дві катівні. Їх окупанти облаштували у підвалах залізничного вокзалу та місцевого магазину. В Офісі генпрокурора розповіли, що у вівторок, 20 вересня, провели огляд двох підвальних приміщень у селищі Козача Лопань, де російські військові катували цивільних під час окупації.

«Катівні окупанти облаштували у підвалах залізничного вокзалу та місцевого магазину. Російські військові насильно утримували людей, піддавали їх тортурам, фізичному та психологічному насиллю», – зазначено у повідомленні.

Фото Офісу генпрокурора

Наразі встановлюють особи потерпілих та збирають доказову базу для встановлення правосуддя над російськими військовими.

Слідчі дії здійснюються в рамках кримінального провадження за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України). Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, Козачу Лопань на Харківщині українські війська звільнили 11 вересня. Також у цей час ЗСУ звільняли інші населені пункти на Харківщині. У звільнених містах та селах виявляли жахливі злочини російських військових. 16 вересня голова Нацполіції України Ігор Клименко повідомив, що у звільнених з окупації містах Вовчанськ, Куп’янськ, Балаклія та Ізюм було виявлено 10 російських катівень, шість із них – в Ізюмі. Також в Ізюмі знайшли одне з найбільших поховань мирних мешканців.