Компанія мала відправити торгове судно наприкінці червня, проте скасувала рейс

У понеділок, 8 липня, контейнеровоз швейцарської судоноплавної компанії Mediterranean Shipping Company (MSC) прибув до Одеського порту. Це сталося вперше від початку повномасштабного вторгнення, йдеться у даних Marine Traffic.

За даними Marine Traffic, до Одеси приблизно о 13:30 прибув контейнеровоз Levante F, який належить MSC. Судно, яке йшло під прапором Панами, прибуло до «Контейнерного термінала Одеса», що належить компанії HHLA з грузинського порту Поті, звідки вирушило о 03:00 6 липня.

Корабель компанії MSC пришвартувався в Одеському морському порту

Зазначається, що контейнеровоз MSC став першим судном цієї компанії, яке прибуло до українських портів за час повномасштабного вторгнення Росії до України.

До слова, перший захід судна MSC до одеського порту мав відбутися наприкінці червня 2024 року, проте компанія його скасувала через «безпідставні перевірки вантажів та затягування митного оформлення експортних контейнерів з сільгосппродукцією на невизначений період». У затягуванні процесів Асоціація міжнародних експедиторів України звинуватила митницю та заявила, що її діяльність ставить під загрозу запуск регулярних рейсів суден MSC до одеських портів.

Mediterranean Shipping Company – це швейцарська судноплавна компанія, яка надає послуги з перевезення вантажів морем. Станом на кінець 2023 року MSC є найбільшою у світі за об'ємом контейнерних перевезень, обігнавши данську компанію Maersk.