У США заявили, що їх не повідомили про операцію на Курщині

Сполучені Штати Америки не діляться з Україною розвідувальною інформацією про цілі та об’єкти на території Росії, бо Вашингтон не хоче, щоб його сприймали як організатора атаки на Росію, повідомило 17 серпня The Wall Street Journal із посиланням на американського високопосадовця. Втім, українські бійці, які зайшли на територію Курської області Росії, використовують надану раніше американську техніку.

За даними співрозмовника видання, Білий дім заявив, що про українську атаку на Курщину його не повідомили, а також не дав дозволу на застосування ракет великої дальності ATACMS для атак вглиб Росії. Водночас українські військовослужбовці використовували поставлену в межах пакетів військової допомоги американську техніку Bradley і Stryker на прикордонних російських територіях.

Зазначається, що застосування військової техніки США на території Росії стало можливим після розширення дозволів Штатів щодо використання зброї після наступу окупантів на Харківщині у травні. Західна техніка, яка мала обмеження на східному та південному фронтах через щільне замінування та ворожі БпЛА, змогла повноцінно розкрити свій потенціал на Курщині, що дозволило ЗСУ просунутися вглиб Росії.

За даними WSJ, на чолі штурму Курщини стояли бійці 80 та 82 ДШБ, які озброєні бронетехнікою Stryker та Marder. Втім, навіть деякі з українських військовослужбовців, які дислокувалися на кордоні, не знали про планування операції, стверджує видання із посиланням на інтерв’ю з українськими військовими.

Що відбувається у Курській області

6 серпня у мережі почали з’являтися повідомлення та відео нібито з українськими військовослужбовцями, які штурмують населені пункти у Курській області. До 12 серпня українська влада офіційно не коментувала операцію на Курщині – головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що Сили оборони тримають під контролем приблизно 1000 км² території Росії.

13 серпня президент Володимир Зеленський повідомив про 74 населені пункти Курської області, які перебувають під контролем України. Серед них – прикордонне місто Суджа. Президент додав, що під час боїв у Курській області вдалося захопити в полон сотні російських солдатів.