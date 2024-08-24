Ворожий снаряд влучив у садибу-музей

У запорізькому Гуляйполі російські окупанти зруйнували меморіальний музей-садибу родини українського політичного, військового та громадського діяча ХХ століття Нестора Махна. Через влучання ворожого снаряда музей згорів вщент, повідомили у пресслужбі МВС у суботу, 24 серпня.

Місто, розташоване за кілька кілометрів від фронту, регулярно атакує ворожа артилерія. Цього разу окупанти поцілили у садибу родини Нестора Махна, розташованої на території Гуляйпільського краєзнавчого музею.

«У Гуляйполі окупанти знищили меморіальний музей-садибу родини Нестора Махна. Будівля спалахнула внаслідок влучання снаряда та вигоріла вщент», – повідомили у пресслужбі МВС.

У міністерстві додали, що протягом останньої доби окупанти здійснили 306 ударів по дев’ятьох населених пунктах Пологівського та Василівського районів Запорізької області. Для атак росіяни залучають авіацію, танки, РСЗВ, артилерію та безпілотники. Попри руйнування, інформація про постраждалих не надходила.

Зазначимо, Нестор Махно – визначний український політичний і військовий діяч, командувач Революційної повстанської армії України, керівник селянського повстанського руху 1918-1921 років, один з основоположників анархізму, а також тактик ведення партизанської війни. Народився у Гуляйполі на Катеринославщині (Запоріжжя), де й згодом розгорнув свою діяльність.