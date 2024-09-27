Фірма працює в Україні вже 22 роки

У програмі «Національний кешбек» станом на середину вересня зареєструвалися 1038 компаній і 167 ФОПів. Із них три компанії мали російське коріння на початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну, а одна досі належить росіянці. Про це ідеться в дослідженні від Opendatabot.

Компанії, що мали російське коріння на початок 2022 року, зареєстровані на Полтавщині, Черкащині та Одещині. Утім, всі вони позбулися російського сліду, а власник компанії з Одещини взяв українське громадянство.

Та в програмі бере участь фірма, власницею якою досі є росіянка. Це компанія ТОВ «Ембавуд Україна», що виробляє меблі у Самборі на Львівщині. За даними сервісу YouControl, 66% компанії належать громадянину Азербайджану Ельшаду Аббасову, а 34% – громадянці Росії Тамарі Поляковій з Московської області.

Директором ТОВ «Ембавуд Україна» є В’ячеслав Неділька з Дніпра, якому також належить 20% іншого меблевого бізнесу, зареєстрованого за тією ж адресою в Самборі, що і фірма росіянки. Тут його партнером є громадянин Сполученого королівства Намік Аббасов, вочевидь, родич Ельшада Аббасова.

Додамо, що до програми «Національний кешбек» станом на середину вересня долучилися 96 компаній зі Львівщини. Це третє місце в регіональному розрізі після Києва і Дніпропетровської області.

Найбільше бізнесів, що долучилися до програми, працюють у виробництві продуктів харчування – 31,4%.