Мережа магазинів «Сільпо» відкриє перший супермаркет на території гірськолижного курорту «Буковель». Про це 11 серпня повідомили в Українській раді торгових центрів.

«Магазин запрацює у селі Поляниця, за адресою урочище Щивки, 1. Дата відкриття ще не відома, однак підготовка до запуску вже активно триває, про що свідчать вакансії ритейлера, розміщені на сайтах з пошуку роботи», – зазначили в UCSC.

За даними Work.ua, мережа шукає для роботи в «Сільпо» на Буковелі продавців, касирів, пекарів, кухарів та адмінперсонал. До появи відомого ритейлера, на території гірськолижного курорту були два магазини SPAR, а «Сільпо» пропонувало тільки доставку.

Нагадаємо, на Буковелі планують звести найбільший в Україні готель. Замовником будівництва десятиповерхового Glacier Premium Apartments на 810 апартаментів зі SPA на даху, спортзалом та люксовими бутіками є компанія «Глейшер Хілл», співвласницею якої є донька колишнього заступника міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.