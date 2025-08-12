Ціна на масло в Україні може знизитися до кінця серпня, вважають аналітики

Ціни на вершкове масло в Україні невпинно зростають впродовж кількох тижнів і вже сягнули 120-140 грн за 200 г. Чому масло таке дороге і коли ціна на нього знизиться, пише сайт «Інтерфакс-Україна» з посиланням на галузеве агентство «Інфагро».

Українські виробники активно експортували вершкове масло в країни Євросоюзу, що призвело до подорожчання сировини і самого продукту, кажуть аналітики. Проте довго надмірний експорт не протримається, адже цьому завадять квоти.

«Європейський ринок вже демонструє зниження цін і зменшення попиту на українське масло. Раніше йшлося про ймовірне повне використання безмитної квоти до кінця липня, але зараз прогноз змінився: активні експортні поставки до ЄС триватимуть ще лише пару тижнів», – говорять аналітики.

Після сповільнення експорту на внутрішньому ринку можна чекати на збільшення пропозиції масла, що, у свою чергу, може призвести до зниження цін. Важливо і те, що надто висока ціна на масло відсіює багатьох покупців, через що ціни на ринку доведеться відкоригувати, а виробникам – відступитися.

«Ринок, схоже, надмірно розігрітий, тому продавці та виробники уже найближчими тижнями можуть вдатися до корекції цін», – вважають в профільному агентстві.