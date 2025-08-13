Йдеться про будівництво ЖК Milltown на вул. Лемківській, 9

Господарський суд Львівської області зобовʼязав ТОВ «Резерв Плюс» сплатити міській раді Львова понад 2,2 млн грн боргу. Компанія входить до групи «Інтергал-буд» колишнього народного депутата Володимира Зубика.

Йдеться про будівництво житлового комплексу Milltown на вул. Лемківській, 9. У березні 2019 року компанія «Резерв Плюс» отримала містобудівні умови та обмеження на будівництво багатоквартирного житлового комплексу. При цьому, забудовник повинен був сплатити понад 2,2 млн грн пайового внеску на розвиток інженерної, транспортної та соціальної інфраструктури міста.

Як повідомив юридичний департамент Львівської міськради, компанія пайовий внесок не сплатила, тому Галицька окружна прокуратура звернулася в суд. 12 серпня Господарський суд позов міськради задовольнив і зобовʼязав ТОВ «Резерв Плюс» сплатити понад 2,2 млн грн боргу. Це рішення можна оскаржити в апеляції.

Додамо, що під час будівництва ЖК Milltown на вул. Лемківській, 9 археологи виявили залишки давніх споруд.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТОВ «Резерв Плюс» належить до групи компаній «Інтергал-буд» народного депутата 5-8 скликань Володимира Зубика.