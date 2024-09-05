Геофізичні дослідження проводитимуть на так званій дрогобицькій площі

Компанія ТОВ «Георозвідка», що належить бізнесмену Зіновію Козицькому, батькові голови ЛОВА Максима Козицького, проводитиме розвідку нових та вивчення існуючих родовищ нафти і газу на території Дрогобицького району. Про це повідомила Дрогобицька міськрада.

«Геофізична компанія ТОВ «Георозвідка», основним видом діяльності якої є проведення сейсморозвідувальних робіт, з метою вивчення геологічної будови верхньої частини земної кори, для виявлення нових і деталізації вже існуючих родовищ нафти і газу, а також для підвищення ефективності їх експлуатації, буде проводити на території Дрогобицької нафтогазової площі зазначені роботи», – йдеться в повідомленні ДМР у четвер, 5 вересня.

Геофізичні дослідження планують проводити цілодобово на землях, де розташовані сільськогосподарські поля, населені пункти, ліси та на інших територіях, які потрапляють у межі площі. При цьому максимально будуть використовувати дороги різних категорій, а також лісові просіки.

«Під час виконання сейсморозвідувальних робіт ТОВ «Георозвідка» використовуватиме невибухові вібраційні джерела пружніх коливань (УЗСС), а також вибухові джерела збудження хвиль. Вибухові роботи будуть проводитися тільки в денний час», – сказано в повідомленні.

Дрогобицька міськрада закликала мешканців сприяти проведенню робіт, пояснивши, що йдеться про забезпечення енергетичної незалежності держави.

За даними YouControl, ТОВ «Георозвідка» зареєстроване майже 15 років тому в Миколаєві на Львівщині. Основний вид діяльності – інжиніринг, геологія та геодезія, надання послуг технічного консультування в цих сферах. Власником фірми є відомий бізнесмен Зіновій Козицький.

Раніше Господарський суд Києва зупинив спецдозвіл на користування надрами Тинівського нафтогазового родовища на території Дрогобицького та Самбірського районів для компанії Зіновія Козицького «Горизонти». Також інша фірма родини Козицьких проводила розвідку із наміром видобувати нафту й газ на Самбірщині.