Вважається, що Україна володіє 1,75% світових запасів сланцевого газу

ПАТ «Укрнафта» може до кінця 2024 року придбати ТОВ «Надра Олеська», що належить НАК «Надра України». Про це з посиланням на джерела на ринку надрокористування пише профільне видання Nadra.info.

Ціна угоди, за інформацією з різних джерел, може становити від 150 до 200 млн грн, що орієнтовно дорівнює ціні спецдозволу на користування надрами, наданого за угодою про розподіл продукції.

Нагадаємо, ТОВ «Надра Олеська» у 2013 році було однією зі сторін угоди про розподіл продукції між Україною і компанією Chevron. Ідеться про сланцевий газ, видобуток якого планували розпочати на Олеському родовищі газоносних сланців Україна і компанія Chevron.

Також тоді планувалося розвідувати і розробляти інше родовище сланців в Україні – Юзівську площу на сході країни. Запаси сланцевого і природного газу на обох ділянках, за оцінками Державної служби геології і надр України, становлять близько 7 трлн кубометрів. На Олеське родовище припадає близько 3 трлн кубометрів корисних копалин.

Інвестиції на видобуток сланцевого газу на території Львівської та Івано-Франківської областей на початковий пошуковий період мали становити 350 млн доларів, а загалом – понад 10 млрд доларів США. Після вторгнення Росії в Україну у 2014 році, компанія Chevron вийшла з угоди, а згодом припинила роботу в Україні.