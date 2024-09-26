«Укрнафта» планує купити Олеське родовище сланцевого газу на Львівщині
Угоду можуть укласти ще до кінця цього року
ПАТ «Укрнафта» може до кінця 2024 року придбати ТОВ «Надра Олеська», що належить НАК «Надра України». Про це з посиланням на джерела на ринку надрокористування пише профільне видання Nadra.info.
Ціна угоди, за інформацією з різних джерел, може становити від 150 до 200 млн грн, що орієнтовно дорівнює ціні спецдозволу на користування надрами, наданого за угодою про розподіл продукції.
Нагадаємо, ТОВ «Надра Олеська» у 2013 році було однією зі сторін угоди про розподіл продукції між Україною і компанією Chevron. Ідеться про сланцевий газ, видобуток якого планували розпочати на Олеському родовищі газоносних сланців Україна і компанія Chevron.
Також тоді планувалося розвідувати і розробляти інше родовище сланців в Україні – Юзівську площу на сході країни. Запаси сланцевого і природного газу на обох ділянках, за оцінками Державної служби геології і надр України, становлять близько 7 трлн кубометрів. На Олеське родовище припадає близько 3 трлн кубометрів корисних копалин.
Інвестиції на видобуток сланцевого газу на території Львівської та Івано-Франківської областей на початковий пошуковий період мали становити 350 млн доларів, а загалом – понад 10 млрд доларів США. Після вторгнення Росії в Україну у 2014 році, компанія Chevron вийшла з угоди, а згодом припинила роботу в Україні.