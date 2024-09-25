Бізнес Зіновія Козицького входить у топ-5 приватних газовидобувних компаній України

У вівторок, 24 вересня, Державна служба геології і надр України продала з аукціону в системі Prozorro.Продажі спецдозвіл на промислову розробку родовищ нафти і газу на Південно-Гірській площі на Львівщині.

Ділянка розташована на території Дрогобицького і Стрийського районів, за 3 км на схід від смт Меденичі. Дозвіл дійсний упродовж 20 років.

Стартова ціна дозволу становила 4,66 млн грн. За нього змагалися четверо учасників, зокрема, державне АТ «Укргазвидобування», що, утім запропонувало ціну лише у 5 млн грн.

Найбільше заплатити за дозвіл – 16,53 млн грн – зголосилося ТОВ «Горизонти», що входить в групу «Західнадрасервіс» Зіновія Козицького, батька голови Львівської ОВА Максима Козицького. На другому місці з ціною 16,5 млн грн – ТОВ «Надрагазвидобування», що входить до групи «Бурізма» екс-міністра екології Миколи Злочевського і належить його донькам.

ТОВ «Горизонти» зареєстроване у 2009 році. 20% фірми належать Зіновію Козицькому, 80% – його бізнес-партнеру чеху Карелу Комареку, якого нещодавно звинувачували у веденні бізнесу на території Росії. Тоді група «Західнадрасервіс» заперечила причетність до родовищ в країні-агресорі.

ТОВ «Горизонти» має ліцензії на розробку родовищ нафти і газу на Тинівському родовищі, Жуківській, Бунівській, Берегівській і Гірській площах, а також ліцензію на постачання природного газу. Компанія входить у топ великих підприємств на Львівщині за доходами у 2023 році і у топ-5 приватних газовидобувних компаній в Україні.

Як інформував ZAXID.NET, 24 вересня Державна служба геології і надр України також продала з аукціону спецдозвіл на розробку Криницької площі в Стрийському районі Львівщини. Його за 108 млн грн купила фірма Арсена Веклина, заснована півтора роки тому. Родина Веклиних є бізнес-партнером родини Козицьких.