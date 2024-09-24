За спецдозвіл також змагалося державне АТ "Укргазвидобування"

У вівторок, 24 вересня, Державна служба геології та надр України продала з аукціону на майданчику Prozorro.Продажі спецдозвіл на видобуток газу упродовж 20 років на Криницькій площі в Стрийському районі Львівщини. Ділянка перетинається з Більче-Угерським газоносним родовищем.

Стартова ціна спецдозволу становила 5,9 млн грн. За нього змагалися четверо учасників:

АТ «Укргазвидобування» (державна компанія);

ТОВ «Стрийнафтогаз» (Петра Гриніва, Юрія Петрушка і Олега Курочкіна з Івано-Франківська);

ТОВ «Надрагазвидобування» (група Миколи Злочевського, належить його донькам);

ТОВ «Євро-Промпостач» (Арсена Веклина з Івано-Франківщини).

ТОВ «Євро-Промпостач» запропонувало за спецдозвіл 108,63 млн грн і стало переможцем торгів. Другу найбільшу суму запропонувало державне АТ «Укргазвидобування» – 108,58 млн грн. Якщо переможець відмовиться від покупки, втратить 20 млн грн реєстраційного внеску, а дозвіл перейде другому учаснику.

ТОВ «Євро-Промпостач» засноване півтора роки тому в Болехові на Івано-Франківщині. Його власником є Арсен Веклин. Його батькові Сергію Веклину і брату Тарасу Веклину також належать частки в компаніях ПП «Промпостач» і ТОВ «Провідні нафтогазові технології». Остання входить у групу «Західнадрасервіс» Зіновія Козицького – батька голови Львівської ОВА Максима Козицького. Її засновниками є Степан Козицький (брат Максима Козицького), Сергій Веклин (батько Арсена Веклина) і Тарас Веклин (брат Арсена Веклина).

Також родини Веклиних і Козицьких пов’язує участь в громадській організації «Україна – земля великого народу».

Додамо, що, за інформацією журналістів, Сергій Веклин у 2012 році був головою організації партії «Україна – Вперед!» Наталії Королевської у Болехові на Івано-Франківщині.