У промзоні міста хочуть зосередити, зокрема, підприємства харчової промисловості

У середу, 18 грудня, депутати Сокальської міськради одноголосно підтримали створення в місті індустріального парку. Про це ідеться на сторінці міськради у Facebook.

Індустріальний парк хочуть збудувати в промисловій зоні Сокаля на ділянці площею 25 га. За задумом міськради, тут працюватимуть, зокрема, підприємства харчової промисловості, а також «та підприємств, які історично розвиваються у регіоні».

Ініціатором створення індустріального парку виступатиме Сокальська міська рада. Метою створення парку є:

економічний розвиток;

залучення інвестицій;

створення нових робочих місць;

розвиток інфраструктури;

інновації та дослідження;

ефективне використання ресурсів;

підтримка екологічних стандартів;

збільшення експортного потенціалу.

Додамо, що уряд зареєстрував на Львівщині усього 18 індустріальних парків. Резиденти індустріальних парків, згідно із законодавством, мають податкові пільги на нерухомість і землю. Також деякі керуючі компанії пропонують резидентам знижені орендні ставки.