Міськрада Сокаля планує збудувати індустріальний парк на 25 га
Відповідне рішення ухвалила сесія Сокальської міськради
У середу, 18 грудня, депутати Сокальської міськради одноголосно підтримали створення в місті індустріального парку. Про це ідеться на сторінці міськради у Facebook.
Індустріальний парк хочуть збудувати в промисловій зоні Сокаля на ділянці площею 25 га. За задумом міськради, тут працюватимуть, зокрема, підприємства харчової промисловості, а також «та підприємств, які історично розвиваються у регіоні».
Ініціатором створення індустріального парку виступатиме Сокальська міська рада. Метою створення парку є:
- економічний розвиток;
- залучення інвестицій;
- створення нових робочих місць;
- розвиток інфраструктури;
- інновації та дослідження;
- ефективне використання ресурсів;
- підтримка екологічних стандартів;
- збільшення експортного потенціалу.
Додамо, що уряд зареєстрував на Львівщині усього 18 індустріальних парків. Резиденти індустріальних парків, згідно із законодавством, мають податкові пільги на нерухомість і землю. Також деякі керуючі компанії пропонують резидентам знижені орендні ставки.