Уряд зареєстрував на Львівщині індустріальний парк з виробництва комп’ютерів та електроніки
В індустріальному парку «Технологій та бізнесу» мають створити 450 робочих місць
Кабінет міністрів України у вівторок, 20 серпня, вніс у реєстр індустріальних парків новий парк в Новояворівській громаді Львівської області. Про це повідомляє пресслужба міністерства економіки.
Парк «Технологій та бізнесу» на Львівщині створить до 450 робочих місць у переробній промисловості, сказав заступник міністар економіки Віталій Кіндратів.
Зокрема, ідеться про виробництво товарів з високою доданою вартістю – комп’ютерів, електронної та оптичної продукції, електричного устаткування.
Ініціатором створення індустріального парку «Технологій та бізнесу» є Новояворівська міська рада. На розвиток парку планується залучити 210,5 млн грн інвестицій за рахунок учасників-інвесторів, а на облаштування парку – 1,4 млн грн з місцевого бюджету.
Це буде вже 18-й індустріальний парк у Львівській області.
Як інформував ZAXID.NET, на початку серпня уряд зареєстрував другий індустріальний парк в селі Добросин неподалік Львова. Перший там зареєстрували в червні.