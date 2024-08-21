Ініціатором створення нового парку стала Новояворівська міська рада

Кабінет міністрів України у вівторок, 20 серпня, вніс у реєстр індустріальних парків новий парк в Новояворівській громаді Львівської області. Про це повідомляє пресслужба міністерства економіки.

Парк «Технологій та бізнесу» на Львівщині створить до 450 робочих місць у переробній промисловості, сказав заступник міністар економіки Віталій Кіндратів.

Зокрема, ідеться про виробництво товарів з високою доданою вартістю – комп’ютерів, електронної та оптичної продукції, електричного устаткування.

Ініціатором створення індустріального парку «Технологій та бізнесу» є Новояворівська міська рада. На розвиток парку планується залучити 210,5 млн грн інвестицій за рахунок учасників-інвесторів, а на облаштування парку – 1,4 млн грн з місцевого бюджету.

Це буде вже 18-й індустріальний парк у Львівській області.

Як інформував ZAXID.NET, на початку серпня уряд зареєстрував другий індустріальний парк в селі Добросин неподалік Львова. Перший там зареєстрували в червні.