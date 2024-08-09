У парку планують створити 500 робочих місць

У п’ятницю, 9 серпня, Кабінет міністрів України вніс у реєстр індустріальних парків новий парк у селі Добросин за 45 км від Львова. Про реєстрацію парку повідомляє міністерство економіки.

Площа індустріального парку «Добросин інвест парк» – 14,6 га. Тут працюватимуть підприємства легкої промисловості, з виготовлення пластмасових та металевих виробів, харчової продукції, деревообробки тощо.

Концепція парку передбачає створення до 500 робочих місць та залучення 1,6 млрд грн інвестицій, кажуть в міністерстві економіки.

Додамо, що Добросинсько-Магерівська ОТГ, де розташований парк, провела конкурс на відбір керуючої компанії. Нею стало ТОВ «Паркіт» з Івано-Франківська, що належить Назарію Ковальчуку. Фірма, зареєстрована два роки тому, також має в управлінні індустріальний парк в Червонограді.

Як повідомляв ZAXID.NET, у липні уряд зареєстрував ще один індустріальний парк в Добросині. Тут наа площі 27,3 га мають розміститися підприємства текстильної, фармацевтичної та харчової галузей, переробки та зберігання продукції сільського господарства, деревообробки, машинобудування тощо. Концепція парку передбачає створення до 3,3 тис. нових робочих місць.

Разом із двома новими парками у Добросині на Львівщині зареєстровано 17 індустріальних парків. Та більшість із них не працюють.