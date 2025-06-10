Українки спробують відібрати титул у збірної Італії

Визначився розклад матчів фінальної частини Кубка Біллі Джин Кінг, де вперше в історії зіграє збірна України, повідомляє пресслужба Svitolina Foundation. Суперницями «синьо-жовтих» буде Іспанія, а за умови перемоги у протистоянні українки потраплять на переможницю пари Італія/Китай.

Фінальна частина Кубка Біллі Джин Кінг відбудеться з 16 до 21 вересня у китайському Шеньчжені. В ньому візьмуть участь 6 команд-переможниць кваліфікаційного етапу, господарки турніру, а також торішні переможниці змагань, збірна Італії. Формат зустрічі – два одиночні матчі та парний поєдинок, до двох виграних сетів із тайбрейками. Півфінали відбудуться 19-20 вересня, а фінал заплановано на 21 вересня.

Календар фінальної частини Кубка Біллі Джин Кінг:

Чвертьфінали:

Вівторок, 16 вересня, 12:00. Італія (1) – Китай

Середа, 17 вересня, 12:00. Іспанія (4) – Україна

Четвер, 18 вересня, 5:00. Казахстан – США (3)

Четвер, 18 вересня, 12:00. Японія – Велика Британія (2)

Півфінали:

П'ятниця, 19 вересня. 12:00. Італія/Китай – Іспанія/Україна

Субота, 20 вересня. 12:00. Казахстан/США – Японія/Велика Британія

Фінал:

Неділя, 21 вересня, 12:00

Нагадаємо, жіноча збірна України здобула місце у фіналі Кубка Біллі Джин Кінг після перемоги у групі кваліфікації змагань, де також виступали збірні Швейцарії та Польщі. Для України – це перший вихід у фінальну частину змагань після ребрендингу у 2020 році. Чинною чемпіонкою турніру є Італія (в її доробку п'ять перемог, загалом вона сім разів грала у фіналі Кубка).