Еліна Світоліна зберігає титул першої ракетки України

Жіноча тенісна асоціація (WTA) оновила рейтинг найкращих тенісисток світу після завершення Відкритого чемпіонату Франції. Перша ракетка України Еліна Світоліна завдяки виходу у чвертьфінал Ролан Гаррос піднялась на одну сходинку і посідає тепер 13 місце.

Марта Костюк після вильоту у першому колі турніру опустилась на одну позицію і перебуває на 26-му щаблі. Даяна Ястремська піднялася на 3 рядки й посідає 45 місце. Серйозного прогресу досягла Юлія Стародубцева – дебютний вихід у третє коло Ролан Гаррос приніс їй +14 у рейтингу і, як наслідок, 67 сходинку (цей результат став для неї персональним рекордом). У топ-100 повернулась Ангеліна Калініна (тепер вона 96-та). Дар'я Снігур залишилася на 151 позиції. Варто згадати і про Олександру Олійникову, яка піднялась на найвище у своїй кар'єрі 202 місце.

Щодо першої десятки, то тут продовжує лідирувати білоруска Аріна Сабалєнка. Тріумфаторка турніру американка Коко Гофф йде другою. Китаянка Чжен Ціньвень встановили свій рекорд, піднявшись у п'ятірку найкращих. Сенсаційна півфіналістка Ролан Гаррос француженка Лоїс Буассон злетіла з 361 позиції на 65-ту.

Рейтинг WTA (станом на 9 червня 2025 року):

1. Аріна Соболенко – 11553

2. Коко Гофф (США) – 8083

3. Джессіка Пегула (США) – 6483

4. Жасмін Паоліні (Італія) – 4805

5. Чжен Ціньвень (Китай) – 4668 (+2)

6. Мірра Андрєєва – 4636

7. Іга Свьонтек (Польща) – 4618 (-2)

8. Медісон Кіз (США) – 4484

9. Паула Бадоса (Іспанія) – 3684 (+1)

10. Емма Наварро (США) – 3649 (-1)

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13. Еліна Світоліна (Україна) – 3035 (+1)

26. Марта Костюк (Україна) – 1736 (-1)

45. Даяна Ястремська (Україна) – 1159 (+3)

67. Юлія Стародубцева (Україна) – 924 (+14)

96. Ангеліна Калініна (Україна) – 708 (+17)

151. Дар’я Снігур (Україна) – 485

202. Олександра Олійникова (Україна) – 351 (+15)

244. Анастасія Соболєва (Україна) – 306 (+12)

256. Валерія Страхова – 288 (-1)

289. Леся Цуренко – 289 (-11)

339. Катаріна Завацька – 190 (-72)

445. Вероніка Подрез – 120 (+7)