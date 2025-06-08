Фінальний поєдинок тривав 5,5 годин

У неділю, 8 червня, у Парижі відбувся фінальний поєдинок одиночного розряду серед чоловіків. У вирішальному протистоянні зійшлись два найкращі тенісисти світу – італієць Яннік Сіннер та іспанець Карлос Алькарас.

Ролан Гаррос-2025, ґрунт, чоловіки, фінал

Яннік Сіннер (Італія, WTA № 1) – Карлос Алькарас (Іспанія, WTA № 2) – 2:3 (6:4, 7:6, 4:6, 6:7, 6:7)

Це була 13-та зустріч суперників – рахунок 9:4 на користь Карлоса. Поєдинок розтягнувся на довгих 5 сетів і тривав 5 годин й 31 хвилину. Сіннер перестріляв суперника у першій партії і дотис у другій. У третьому сеті іспанець запалив надію в серцях уболівальників і перевів гру у четвертий. Там Сіннер не реалізував три матчболи за рахунку 5:3 і Карлос на тай-брейку відновив статус-кво.

Божевілля продовжилось і в останній партії. Алькарас довів рахунок до 5:4, однак Яннік зробив брейк, забрав свою подачу і повів 6:5. Іспанець зумів виграти 12-й гейм і все вирішилося на супертай-брейку, де більше пощастило Карлосу.

Таким чином Алькарас успішно захистив титул переможця Відкритого чемпіонату Франції. У його доробку тепер п'ять трофеїв Великого шлему – US Open 2022, Вімблдон-2023, Вімблдон-2024, Ролан Гаррос-2024 і Ролан Гаррос-2025. Іспанець ще жодного разу не програвав у фіналах мейджорів.

Для італійця ж це був четвертий фінал Великого шлему і перша поразка у вирішальних поєдинках (у колекції італійця US Open-2024, Australian Open-2024 і Australian Open-2025).