Коко Гофф встановила цікаве досягнення на Відкритому чемпіонаті Франції

У суботу, 7 червня, у Парижі відбувся фінальний поєдинок одиночного розряду серед жінок. У вирішальному протистоянні зійшлись дві найкращі тенісистки світу – білоруска Аріна Сабалєнка і американка Коко Гофф.

Ролан Гаррос-2025, ґрунт, жінки, фінал

Аріна Сабаленка (WTA № 1) – Коко Гофф (США, WTA № 2) – 1:2 (7:6 (7:5), 2:6, 4:6)

Для суперниць це було 11-е очне протистояння проти Соболенко – американка виграла шосту особисту зустріч. Зустріч тривала 2 години 40 хвилин.

У першій партії Гофф програла чотири з п'яти перших геймів у дебютній партії, але змогла повернутися у боротьбу й перевести гру на тай-брейк – Соболенко таки взяла гору над суперницею. Натомість американка впевнено закрила другий сет і дотисла нахабну білоруску, яка виливала усю свою злість на тренера і суддю, у третій партії.

Нагадаємо, для Гофф ця перемога стала першою на Ролан Гаррос в одиночному розряді. До цього американка тріумфувала на французькому корті в парі з Катержиною Сіняковою у 2024 році. Коко зіграла свій третій фінал на слемах і завоювала другий трофей. У 2020 році вона поступилася Ізі Свьонтек у вирішальному матчі Ролан Гаррос, а в 2023 році стала чемпіонкою US Open.

Цікаво, що Гофф стала першою тенісисткою у новому тисячолітті, яка виграла фінал турніру Великого шлему в жіночому одиночному розряді проти першої ракетки світу, при цьому програвши перший сет. Перед цим подібне вдавалося Серені Вільямс на Вімблдоні-2005, а саме на Ролан Гарросі — Штефі Граф у 1999-му.