Шоста ракетка світу продовжує провокувати, дивувати і надихати

22 травня своє 38-річчя відзначає відомий сербський тенісист Новак Джокович, який єдиний із «великої четвірки» все ще продовжує свою карʼєру (Роджер Федерер, Рафаель Надаль і Енді Маррей вже не грають). ZAXID.NET пропонує декілька цікавих фактів із життя гравця, не тільки професійного.

Унікальний рекордсмен

Джокович почав грати в теніс у чотирирічному віці. Його талант помітила відома югославська тенісистка Єлена Генчич, яка взяла шефство над хлопчиком і працювала з ним протягом шести років. Згодом вона посприяла переїзду Новака до Німеччини у тенісну академію Ніколи Піліча. У віці 14 років Джокович розпочав свою міжнародну кар'єру, вигравши чемпіонати Європи в одиночному, парному та командному розрядах.

Новак – творець низки унікальних рекордів, на які поки що мало хто може зазіхнути. Він є рекордсменом за кількістю сезонів (вісім), проведених у статусі першої ракетки світу. Рекордсмен за кількістю перемог на турнірах серії Мастерс в одиночному розряді (40). Семиразовий переможець Підсумкового турніру ATP (рекордсмен за цим показником).

Крім того, Джокович – триразовий власник кар'єрного Великого шлема в одиночному розряді, що є також рекордом. Він – єдиний гравець в історії Відкритої ери та ATP-Туру, який виграв у одиночному розряді не тільки всі чотири турніри Великого шлема, але й усі дев'ять турнірів серії Мастерс та Підсумковий турнір ATP (переміг на кожному з них як мінімум двічі). Переможець 100 турнірів АТР (з них 99 в одиночному розряді). Володар Кубка Девіса 2010 року у складі збірної Сербії та Кубка світу за команду Європи.

Золото Парижа і «Золотий шлем»

А у 2024 році Джоковичу підкорилося ще одне досягнення, до якого серб йшов роками. У фіналі Олімпіади в Парижі він обіграв іспанця Карлоса Алькараса і вперше в кар’єрі завоював олімпійське золото. Цікаво, що Новак брав участь у п’яти Олімпіадах, але раніше спромігся здобути лише бронзу Пекіна-2008. Як наслідок, він став найбільш віковим олімпійським чемпіоном в одиночному розряді.

Джокович з золотою медаллю Олімпіади-2024

Взявши золото Парижа, Джокович став п'ятою людиною у світі, якій вдалося зібрати «Золотий шлем» в одиночному розряді — виграти всі чотири турніри «Великого шолома» (Australian Open, Ролан Гаррос, Вімблдон та US Open) та олімпійське золото. До нього це робили лише Штеффі Граф, Андре Агассі, Серена Вільямс та Рафаель Надаль.

Команда

З 2006 року його тренером був колишній словацький тенісист Мар'ян Вайда. Згодом Новак співпрацював з чемпіоном Вімблдону-2001 Гораном Іванішевічем.

Перед стартом сезону 2025 року Джокович розпочав співпрацю з британським екстенісистом Енді Марреєм, однак 13 травня вони оголосили про розірвання контракту – за 6 місяців Джокович не виграв жодного трофею. Його найкращим результатом під керівництвом Енді став півфінал Australian Open і фінал Мастерса в Маямі.

Скандали, пов’язані з українсько-російською війною

На початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України Новак Джокович пропонував свою фінансову допомогу українському тенісисту Сергію Стаховському.

Не минуло й пів року, як серб виступив за участь спортсменів країни-терориста в міжнародних змаганнях. Щобільше, він запропонував українцям, росіянам і білорусам разом виступити на Вімблдоні у парному розряді.

Згодом у скандал втрапив батько Новака Срджан. Джокович-старший не соромився позувати на відео з вболівальниками, які принесли на Відкритий чемпіонат Австралії прапори Росії. Один із фанатів тримав триколор із портретом Путіна. Сам чоловік одягнений у футболку із літерою «Z» і написом «Де ми – там Росія». Новак відреагував на цей скандал заявивши, що його батька ненавмисно втягнули в «суперечки» про війну з Росією.

Батько Джоковича (зліва) фотографувався з вболівальниками, які агітували за Росію (скріншот з відео)

Політичний скандал на Roland Garros-2023

Після перемоги у першому раунді турніру у Франції над американцем Олександром Ковачевичем Джокович втрапив у черговий скандал. Цього разу політичний. Після завершення гри Новак написав на об'єктиві камери «Косово – серце Сербії. Зупиніть насильство». Це звернення зіркового тенісиста було показано на великому екрані арени, а також у телевізійної трансляції.

Меседж тенісиста показали у телевізійній трансляції

До слова, ще у 2008 році Джокович публічно виступав на захист територіальної цілісності Сербії та проти визнання Косова як незалежної держави. Цікаво, що у 2011 році Новак був нагороджений орденом Святого Сави, який є найвищою нагородою Сербської православної церкви. А через рік тенісист отримав нагороду від Російської православної церкви.

Затятий антивакцинатор

Ім'я тенісної зірки фігурує у скандальних хроніках не лише через любов до росіян. Джокович – відомий антивакцинатор. Він навідріз відмовився робити щеплення від ковіду, через що тенісиста у 2022 році навіть депортували з Австралії, і він не зміг взяти участь у хардовому мейджорі. З цієї ж причини Новаку довелося знятися з US Open та пропустити декілька Мастерсів у США.

Попри невіру в ефективність вакцинації Новак переконаний, що силою позитивного мислення можна змінити брудну воду на чисту. Вірить у силу боснійських пірамід, які давно визнали псевдонауковою сенсацією. А одного разу заявив, що діагностував у себе алергію на глютен... втиснувши скибку хліба собі у живіт.

Романи і секс-провокація

Джокович створює відчуття зразкового сім'янина. З дружиною Єленою Ристич тенісист йде пліч-о-пліч з 2005 року, коли у свої 18 років він лише дебютував у топ-100 світового рейтингу. Пара одружилась у 2014 році й народила двох дітей – сина Штефана (2014) та доньку Тару (2017-му).

Новак Джокович з дружиною Єленою

Попри міцну сім’ю Новак декілька разів опинявся у пікантних скандалах. У 2019 році ширилися чутки, що подружжя на межі розколу. Прикметно, що того року Єлена не відвідала жодного матчу Новака.

Жовта преса приписувала Джоковичу численні романи. Наприклад, із сербською поп-зіркою Наташею Беквалац – їх ніби навіть бачили разом під час відпустки на Ібіці того самого року, коли Єлена ігнорувала всі змагання Новака.

Сербська поп-зірка Наташа Беквалац

Також зіркового спортсмена пов'язували із боллівудською актрисою Діпікою Падуконе та Леді Лі – найбільш високооплачуваною діджейкою Сербії.

Джоковича сфотографували на задньому сидінні автомобіля разом із зіркою Боллівуду Діпікою Падуконе у 2016 році

Пліткували й про роман з 33-річною американською шеф-кухаркою Лорен фон дер Пул, яка готувала для Вінус та Серени Вільямс.

Джокович з Лорен фон дер Пул, 2012-й рік

А одного разу Джоковіч ледь не став жертвою секс-провокації. У 2021-му сербська модель Наталія Щекіч публічно заявила: їй пропонували 50 тисяч фунтів стерлінгів, щоб спокусити тенісиста і зняти секс із ним на камеру. Однак манекенниця відмовилася.

Сербська модель Наталія Щекіч

«Туалетні» хитрощі та агресія

Не бракує двозначних ситуацій з Джоковичем і на корті. Аналіз Wall Street Journal, який досліджував протоколи, живі блоги, відео та звіти про його матчі, виявив десяток випадків, коли Новак робив перерви на туалет під час ігор на великих турнірах з 2013 року. Усі ці паузи, крім однієї, відбулися під час напружених поєдинків, які тривали принаймні чотири сети – і в 10 із 12 випадків серб одразу брав наступну партію.

Згодом Новак зізнався, що ці походи в туалет йому потрібні не для того, щоб справити потребу. «Ти в основному використовуєш цей момент, щоб перезавантажитися психічно, змінивши оточення. Навіть якщо це коротка перерва, ти можеш зробити кілька глибоких вдихів і повернутися як новий гравець», – сказав він на Відкритому чемпіонаті Франції-2021.

На Вімблдон-2015 Джокович накричав на бол-гьорл, чим довів її до сліз. А у 2020-му Новака дискваліфікували з четвертого кола US Open за те, що він влучив м'ячем у горло лінійній судді. Тенісист клявся, що зробив це ненавмисно, однак фани серба зацькували жінку сотнями прокльонів і їй навіть довелось закрити свої профілі у соцмережах.

"there's no way Novak Djokovic can possibly look any worse this year"



Djokovic:pic.twitter.com/lNakdpAxDD — Eoin Sheahan (@EoinSheahan) September 6, 2020

Цікаві факти

Джокович мешкає в Монте-Карло. Він називає себе фанатом мов і, крім рідної сербської, знає також англійську, німецьку, французьку та італійську.

У 2017 році він підписав багаторічний контракт із компанією Lacoste на випуск колекції спортивного одягу у кольорах французького та сербського прапорів. На всіх моделях поло зображено ініціали Новака. Одяг із нових колекцій Джокович тестує на корті.

Новак бере участь у бізнес-проєктах. У 2005 році його сім'я створила компанію Family Sport, а згодом ця фірма започаткувала мережу кафе Novak Cafе в Сербії. У 2016 році тенісист відкрив ресторан здорового харчування Eqvita Restaraunt в Монако.

Щоб зупинити поширення коронавірусу в Сербії, Джокович пожертвував 1 млн євро.

Джокович відомий своїм почуттям гумору. Він часто пародіював своїх колег, що дуже розважало глядачів. Серед його найвідоміших «жертв» – Марія Шарапова та Рафаель Надаль. Припускають, що саме за веселу вдачу тенісист отримав прізвисько «Джокер», яке містить алюзію на його прізвище та англійське слово «joke» – «жарт».

Джокович – автор книги «Смак перемоги. 14 днів без глютену для досконалості тіла і духу», у якій розповідає про власну дієту і правильне харчування та трохи про своє життя. На думку Новака, саме безглютенова дієта зробила його найкращим тенісистом у світі.

Також Джокович увійшов до продюсерської групи документального фільму The Game Changers режисера Джеймса Кемерона. У картині йдеться про популярність рослинного харчування у сфері спорту.