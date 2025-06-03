Світоліна вже вчетверте поступилась Швьонтек

Українська тенісистка Еліна Світоліна завершила свої виступи на Відкритому чемпіонаті Франції. В 1/4 фіналу наша землячка у важкій боротьбі не знайшла аргументів проти польки Іги Швонтек.

Ролан Гаррос 2025, грунт, 1/4 фіналу

Еліна Світоліна (Україна, WTA № 14) – Іга Свьонтек (Польща, WTA № 5) – 0:2 (1:6, 5:7)

Це була п'ята зустріч суперниць, яка тривала 1 годину 43 хвилини – рахунок став 4:1 на користь Іги. Світоліна майже всуху програла першу партію, однак в другій спробувала взяти реванш і навіть була за крок до можливості перевести все у третій сет (5:4).

На жаль, сьогодні був день Швьонтек. 5-та ракетка світу змогла дотиснути Еліну і вийшла у півфінал турніру. Для Світоліної – це п'ятий виліт у чвертьфіналі Ролан Гаррос, вона жодного разу не проходила цю стадію змагань.

У боротьбі за вихід у фінал Відкритого чемпіонату Франції Швьонтек боротиметься з білорускою Аріною Соболенко (WTA № 1), яка у своєму матчі здолала олімпійську чемпіонку – китаянку Чжен Ціньвень.