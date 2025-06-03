Світоліна не змогла пробитись у півфінал Ролан Гаррос, програвши чинній чемпіонці
Еліна Світоліна останньою з українок покидає Париж
До теми
-
Король ґрунту і сердець вболівальників.
Рафаелю Надалю виповнилося 39 років ZAXID.NET
- Світоліна прорвалась у чвертьфінал Ролан Гаррос, оформивши камбек з четвертою ракеткою світу ZAXID.NET
-
Легенді світового тенісу Новаку Джоковичу – 38 років.
Цікаві факти про життя суперзірки, які ви могли не знати ZAXID.NET
Українська тенісистка Еліна Світоліна завершила свої виступи на Відкритому чемпіонаті Франції. В 1/4 фіналу наша землячка у важкій боротьбі не знайшла аргументів проти польки Іги Швонтек.
Ролан Гаррос 2025, грунт, 1/4 фіналу
Еліна Світоліна (Україна, WTA № 14) – Іга Свьонтек (Польща, WTA № 5) – 0:2 (1:6, 5:7)
Це була п'ята зустріч суперниць, яка тривала 1 годину 43 хвилини – рахунок став 4:1 на користь Іги. Світоліна майже всуху програла першу партію, однак в другій спробувала взяти реванш і навіть була за крок до можливості перевести все у третій сет (5:4).
На жаль, сьогодні був день Швьонтек. 5-та ракетка світу змогла дотиснути Еліну і вийшла у півфінал турніру. Для Світоліної – це п'ятий виліт у чвертьфіналі Ролан Гаррос, вона жодного разу не проходила цю стадію змагань.
У боротьбі за вихід у фінал Відкритого чемпіонату Франції Швьонтек боротиметься з білорускою Аріною Соболенко (WTA № 1), яка у своєму матчі здолала олімпійську чемпіонку – китаянку Чжен Ціньвень.