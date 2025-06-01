Світоліна залишилась єдиною представницею України на турнірі у Франції

Українська тенісистка Еліна Світоліна пробилась у чвертьфінал відкритого чемпіонату Франції. В 1/8 фіналу наша землячка у непоступливій боротьбі дотисла італійку Жасмін Паоліні.

Ролан Гаррос, ґрунт, одиночний розряд, 1/8 фіналу

Жасмін Паоліні (Італія, WTA № 4) – Еліна Світоліна (Україна, WTA № 14) – 1:2 (6:4, 6:7, 1:6)

У першому сеті Паоліні одразу ж захопила ініціативу, але за рахунку 0:3 Еліна повернулася у гру, зумівши вирівняти становище – 4:4. На більше, однак, українки не вистачило.

У другому сеті Еліна не втримала подачу, після чого суперниця пішла у відрив – 4:1. До честі Світоліної – вона не опустила рук і довела рахунок до 5:5. Все вирішилося на тай-брейку, де українка не дозволила Жасмін реалізувати матч-пойнт.

У вирішальній партії Світоліна мала психологічну перевагу і буквально розірвала суперницю – 6:1. На все про все Еліні знадобилось 2 години 27 хвилин. Для Світоліної цей чвертьфінал став 13-м у кар’єрі – раніше вона ще ніколи не проходила в півфінал.

У наступній стадії перша ракетка України зустрінеться з переможницею матчу Єлена Рибакіна (Казахстан) – Іга Швьонтек (Польща).

Нагадаємо, до цього Еліна на Ролан Гаррос-2025 переграла Зейнеп Сомнез із Туреччини, Анну Бондар з Угорщини та американку Бернарду Перу.