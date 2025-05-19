Перша ракетка України наближається до топ-10

Жіноча тенісна асоціація (WTA) у понеділок, 19 травня, оновила рейтинг найкращих тенісисток світу. Найрейтинговішим турніром попередніх двох тижнів став «тисячник» в Римі, в основній сітці якого виступали три українки.

Еліна Світоліна після виходу у чвертьфінал турніру зробила крок вгору і піднялася на 13 сходинку світової класифікації. Марта Костюк у Римі дійшла до четвертого кола, піднялася на один рядок і посідає 26 місце. Замикає топ-3 найкращих українських тенісисток Даяна Ястремська. У неї 48-та позиція, що на три місця нижче, ніж було в попередній версії рейтингу WTA.

Ангеліна Калініна опустилась з 75-ї на 83-тю сходинку, а Юлія Стародубцева – з 80-ї на 87-му. Дар'я Снігур піднялася на один рядок і тепер 151-ша, а Анастасія Соболєва опустилася на 5 сходинок і йде 230-ю.

Головною подією в топ-10 стало падіння Іги Швьонтек з другого на п'яте місце (полька не вилітала з чільної трійки з березня 2022 року). В Римі вона не змогла захистити торішній титул і втратила понад 900 очок. Американка Коко Гофф завдяки виходу в фінал піднялася на другу сходинку рейтингу, третя – її землячка Джессіка Пегула. Володарка титулу домашнього турніру Жасмін Паоліні стала четвертою. Лідирує ж і далі білоруска Аріна Сабалєнка.

Світовий рейтинг WTA:

Аріна Сабалєнка – 10683 очок

Коко Гофф (США) – 6863 (+1 позиція)

Джессіка Пегула (США) – 6243 (+1)

Жасмін Паоліні (Італія) – 5865 (+1)

Іга Швьонтек (Польща) – 5838 (-3)

Мірра Андрєєва – 4986 (+1)

Медісон Кіз (США) – 4674 (-1)

Цінь Вень Чжен (Китай) – 4368

Емма Наварро (США) – 3831

Паула Бадоса (Іспанія) – 3641

…

13. Еліна Світоліна (Україна) – 2905 (+1)

26. Марта Костюк (Україна) – 1796 (+1)

48. Даяна Ястремська (Україна) – 1159 (-3)

83. Ангеліна Калініна (Україна) – 813 (-8)

86. Юлія Стародубцева (Україна) – 804 (-6)

151. Дар’я Снігур (Україна) – 485 (+1)

230. Анастасія Соболєва (Україна) – 310 (-5)

235. Олександра Олійникова (Україна) – 304 (+39)

239. Валерія Страхова (Україна) – 299 (+2)

264. Катаріна Завацька (Україна) – 271 (-2)

277. Леся Цуренко (Україна) – 255 (-31)

Нагадаємо, 13-та сходинка Світоліної – найвища позиція для українок за останні чотири роки. З травня 2017 року по жовтень 2021-го Еліна входила до топ-10 світового рейтингу.