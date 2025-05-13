Українка не змогла втретє вийти у півфінал римського «тисячника»

Перша ракетка України Еліна Світоліна несподівано програла Пейтон Стернс у чвертьфіналі грунтового турнірну в Римі з призовим фондом 6 мільйонів 911 тисяч доларів. Це була перша зустріч суперниць, яка тривала 2 години 35 хвилин.

WTA 1000, Рим (Італія), ґрунт, 1/4 фіналу

Пейтон Стернс (США, WTA № 42) – Еліна Світоліна (Україна, WTA № 14) – 2:1 (6:2, 4:6, 7:6)

Для українки це був п'ятий чвертьфінал на кортах Риму – вона боролася за свій третій півфінал. У 2017-му і 2018-му роках Світоліна виграла трофей цих змагань.

Американка несподівано легко взяла перший сет, завершивши його з рахунком 6:2. У другій партії Еліна після 2:0 нарешті увімкнулась у гру на повну і в запеклій боротьбі оформила камбек, дотиснувши суперницю (6:4) і перевівши питання виходу в півфінал у вирішальний сет.

Стерн, яка почала припускатись помилки за помилкою, за рахунку 0:3 взяла медичний тайм-аут, скаржачись на біль у м'язах стегна. Зрештою, вона повернулась у гру, відіграла три поспіль гейми й завершила сет 6:6. Все вирішувалось на тай-брейку, де більше пощастило американці.

У півфіналі Стернс зустрінеться з італійкою Жасмін Паоліні (WTA № 5), яка у своєму матчі у трьох сетах дотисла нейтральну Діану Шнайдер (WTA № 11).

Нагадаємо, на шляху до чвертьфіналу українка в 1/32 здолала іспанку Джессіку Бузас Манейро (WTA № 72), в 1/16 дотиснула американку Гейлі Баптіст (WTA № 90), а в 1/8 перемогла американку Даніель Коллінз (WTA № 35).