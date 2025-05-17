Перша ракетка України знялась з турніру в Страсбурзі

Українська тенісистка Еліна Світоліна не зіграє на турнірі WTA 500 у Страсбурі. Про це перша ракетка України написала на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram. Причиною пропуску змагань стала травма, якої Еліна зазнала на турнірі WTA 1000 в Римі.

«Хочу повідомити, що, на жаль, змушена знятися з турніру в Страсбурі через невелике ушкодження, яке я отримала в Римі. Ви всі знаєте, що Страсбур має особливе місце в моєму серці – саме тут я здобула свій перший титул WTA як мама, і мені завжди дуже подобається грати перед цими неймовірними вболівальниками. Тепер я зосереджусь на Ролан Гаррос. Дякую всім за розуміння», — написала українка.

Нагадаємо, Світоліна двічі перемагала у Страсбурі – у 2020 та 2022 роках. Суперницею українки у першому колі мала стати 23-тя ракетка світу Клара Таусон.

Цікаво, що востаннє Еліна пропускала турніри WTA через травму з вересня по грудень 2024 року. Тоді їй провели операцію на стопі після пошкодження, якого вона зазнала на турнірі в Монтерреї, через що вона достроково завершила сезон-2024.

До слова, в основну сітку Ролан Гаром потрапили одразу чотири українки – Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна.