«Синьо-жовті» протистоятимуть 5-разовим переможцям турніру

Відбулось жеребкування Світового фіналу Кубка Біллі Джин Кінг, повідомляє Федерація тенісу України. Свого суперника у чвертьфіналі отримала і збірна України. Згідно з результатами жеребу синьо-жовті зустрінуться з четвертою сіяною Іспанією. За умови перемоги у цьому протистоянні українки вийдуть на переможницю пари Італія/Китай.

Варто зазначити, що збірна Іспанії є п'ятиразовим переможцем змагань (1991, 1993, 1994, 1995, 1998 роки), а також шість разів брала участь у фіналі. У сезоні-2024 Кубка Біллі Джин Кінг іспанки вилетіли у першому раунді фінальної частини від збірної Польщі (0:2 за перемогами).

Сітка плейоф Кубка Біллі Джин Кінг-2025:

Італія (1) – Китай

Іспанія (4) – Україна

Казахстан – США (3)

Японія – Велика Британія (2)

Нагадаємо, жіноча збірна України здобула місце у фіналі Кубка Біллі Джин Кінг після перемоги у групі кваліфікації змагань, де також виступали збірні Швейцарії та Польщі. Для України – це перший вихід у фінальну частину змагань після ребрендингу у 2020 році.

Фінальна частина Кубка Біллі Джин Кінг відбудеться з 16 до 21 вересня в Китаї.