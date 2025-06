У червні у Jam Factory Art Center покажуть два фільми, і обидва – про фотографів, що існують в різні епохи, в різний спосіб і своїми життями оповідають різні історії. До них ми додали ще декілька картин про фотографію та фотографів, які можна подивитись онлайн.

«Земля Бога»

Vanskabte land, 2022, режисер – Глінур Пальмасон, на головному фото

11 червня в програмі Jam Factory Art Center – «Земля Бога» ісландського режисера Глінура Пальмасона. Головний герой стрічки – молодий данський священник на ім'я Лукас. Його відправляють в Ісландію нібито зводити церкву, а насправді – встановлювати колоніальну владу. До всього ж, у нього в руках (а насправді – за плечима, бо на екрані – друга половина XIX століття) – фотокамера, на яку він фіксує місцевих мешканців. Рима між фотографуванням та колонізацією, рефлексії над тим, що таке «приносити цивілізацію» будь-куди, – основні теми цього неймовірно красивого фільму.

«Рівень чорного»

2017, режисер – Валентин Васянович

18 червня Jam Factory Art Center покаже фільм Валентина Васяновича «Рівень чорного» 2017 року. Цей фільм – людяна і стримана історія про фотографа в кризі середнього віку – маркує новий етап для Васяновича-режисера. «Рівень чорного» знятий на межі між ігровим і документальним кіно: головний атор, Костянтин Мохнач, – фотограф, що грає сам себе, а режисер знімав стрічку, відштовхуючись від реальних взаємодій акторів на майданчику, а не від написаного сценарію.

Фільм здобув приз ФІПРЕССІ на Одеському кінофестивалі. Його також було показано на престижних кінофестивалях у Фрайбурзі та Котбусі.

Початок показів о 18:30, після фільмів буде обговорення.

«Фотозбільшення»

Blow-Up, 1966, режисер – Мікеланджело Антоніоні

Лондон. 60-і роки минулого століття. Процвітаючий молодий фотохудожник Томас проявляє знімки популярної німецької моделі, відомої на прізвисько Верушка. На наступний же день, проявивши фотографії, він вирішує відпочити і просто познімати, випадково зайшовши в один скверів Лондона. В об'єктив його фотоапарата потрапляє закохана парочка, що сидить на лавці міського парку. Однак помітивши папараці, жінка починає переслідувати хлопця з вимогою віддати їй плівку. І, поки вона женеться за юнаком, її прихильник зникає.

«Хутро: Уявний портрет Діани Арбус»

Fur: ​​An Imaginary Portrait of Diane Arbus, 2006, режисер – Стівен Шейнберг

Діана Арбус веде спокійне життя та виховує двох дітей. Але в якусь мить вона знайомиться з сусідом Лайонелом Свіні, який з ніг до голови вкритий хутром, і між ними виникають почуття. Фільм поставлений за мотивами біографії фотографки Діани Арбус, яка прославилася своїми знімками незвичних людей. У головній ролі – Ніколь Кідман.

«Сіль землі»

The Salt of the Earth, 2014, режисер – Вім Вендерс

Надзвичайний документальний фільм Віма Вендерса і Жуліана Рібейру Сальгадо розглядає життя та роботу знаменитого бразильського фотографа Себастьяна Сальгадо, який помер у травні цього року. За свою кар’єру Сальгадо подорожував у найбільш віддалені куточки землі, фіксуючи людське страждання, природу та наслідки глобальних змін. Фільм є даниною його неймовірній здатності розповідати історії через зображення.

«Мінамата»

Minamata, 2020, режисер – Ендрю Левітас

1971 рік, США. Вільям Юджин Сміт – безкомпромісний фотожурналіст, який здобув популярність завдяки своїм репортажам під час Другої світової війни. Тепер він веде самотній спосіб життя, багато п'є, не може розрахуватися з боргами і не спілкується зі своїми близькими. Його життя несподівано змінюється, коли він зустрічає японку Айлін, яка просить про допомогу: в далекому місті Мінамата сталася екологічна катастрофа, і до події потрібно привернути увагу світової преси. За завданням журналу Life Сміт вирушає до Японії, щоб зробити фоторепортаж про подію. Головну роль у фільмі зіграв Джонні Депп.

«Лі»

Lee, 2024, режисерка – Еллен Курас

Кейт Вінслет грає роль військової кореспондентки часів Другої світової війни Лі Міллер. «Лі» – режисерський дебют відомої операторки Еллен Курас («Вічне сяйво чистого розуму», «Зрада»). Лі Міллер – американська модель, яка знімалася для обкладинок американського та французького Vogue, активна учасниця сюрреалістичного руху. Під час Другої світової війни вона працювала як фотокореспондентка працювала для британського Vogue та фіксувала військові злочини нацистів.