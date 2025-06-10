Грибовицький полігон вкривають родючим шаром ґрунту
Новини Львова від ZAXID.NET за 10 червня
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У вівторок, 10 червня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Буде майже 70 робочих місць. Будівництво комунального ринку на перетині вул. Садової та Петлюри на фінальному етапі.
- Друга фаза рекультивації триває. Грибовицький полігон вкривають родючим шаром ґрунту.
- Спробувати себе у ролі оператора безпілотника. У львівському центрів рекрутингу ЗСУ з’явився інноваційний куточок.
- Почесне консульство Ісландії у Львові. Воно розпочне свою роботу наприкінці червня на вулиці Руській, 3.
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