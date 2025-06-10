У вівторок, 10 червня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться: Буде майже 70 робочих місць. Будівництво комунального ринку на перетині вул. Садової та Петлюри на фінальному етапі. Друга фаза рекультивації триває. Грибовицький полігон вкривають родючим шаром ґрунту. Спробувати себе у ролі оператора безпілотника. У львівському центрів рекрутингу ЗСУ з’явився інноваційний куточок. Почесне консульство Ісландії у Львові. Воно розпочне свою роботу наприкінці червня на вулиці Руській, 3.

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