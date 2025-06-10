Фермери упродовж кількох років засівали полігон

Державне бюро розслідувань викрило факт незаконного використання земель Міноборони на Дніпропетровщині. Місцеві аграрії самовільно засіяли понад 100 га танкового полігону, інформує ДБР у вівторок, 10 червня.

Слідство встановило, що посадовець квартирно-експлуатаційного відділу у Дніпрі упродовж кількох років укладав договори оренди з місцевими аграріями на використання земель Міноборони загальною площею майже 1,5 тис. гектарів. Разом з тим фермери захопили ще 100 га, на яких розташовувався танковий полігон, та використовували їх для посівів без укладання договорів і сплати оренди.

Начальник КЕВ знав про це порушення, але не вживав жодних дій, щоб призначені для військових навчань повернути у власність міноборони. Згідно з експертним висновком, такі дії спричинили збитки державі у понад 8 млн грн.

Колишньому керівнику КЕВ вже повідомлено про підозру у службовій недбалості. Наразі земельну ділянку повернуто у користування Міністерства оборони.