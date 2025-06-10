Нападника зупинив турист з Великої Британії

Підозрюваним у ножовому нападі на перехожих в центрі Амстердамі в березні 2025 року, виявився український дезертир, який хотів потрапити до європейської в’язниці. Про це у вівторок, 10 червня, повідомив нідерландський мовник NOS.

За даними медіа, 30-річний військовослужбовець Роман Д. дезертував, коли перебував у відпустці за кордоном. На початку цього року військовий повідомив командуванню, що хоче поїхати до матері в Чехію, після чого йому погодили відпустку. Однак він цього так і не зробив – його мати каже, що не розмовляла з сином з початку повномасштабного вторгнення. Нідерландська поліція повідомила жінці, що Роман приїхав до Нідерландів безпосередньо з України.

Колишні побратими Романа Д. розповіли, що ще до виїзду з України військовий неодноразово казав про бажання опинитися в європейській в’язниці.

«Він часто говорив, що хоче вбити когось у Норвегії, щоб потрапити до в’язниці й там про нього піклувалися до кінця життя. Він вивчав закони різних країн, щоб зрозуміти, як можна отримати довічне ув’язнення. Він давно демонстрував ознаки того, що з його психічним станом щось не так», – розповів колишній командир підозрюваного Юрій Малюта.

Командир спілкувався з Романом Д. навесні, коли той повідомив, що перебуває в Польщі й в Україну не повернеться.

Заступник командира Віктор Бистрик пригадав випадок, коли ввечері сидів з Д. біля багаття і вони говорили про плани на післявоєнний період. Тоді Роман сказав: «Я збираюся до в’язниці в Європі. Там добре годують і комфортно, нічого не треба робити. Тоді військові прийняли слова Романа як жарт.

Роман Д. з побратимами в Україні

Уже 27 березня 30-річний українець поранив ножем п’ятьох людей поблизу площі Дам в Амстердамі. Поліції Нідерландів не одразу вдалось встановити особу затриманого, оскільки в нього були документи на різні імена. Слідчі з’ясували, що це були підроблені посвідчення п’ятьох побратимів Романа – згодом з ними як зі свідками звʼязався український Мін’юст.

Роман Д. родом із селища Сартана в Донецькій області – нині воно окуповане Росією. Через це у слідства виникло припущення, що напад з ножем може бути частиною російської операції. Однак колишні товариші по службі Романа Д. скептично ставляться до цієї теорії.

«Роман роками воював з росіянами, важко уявити, що він міг би співпрацювати з ними», – каже один з них. Повністю виключити таку версію його побратими не можуть: «Можливо, з ним зв’язався хтось із його рідного села, хтось, хто зараз працює на росіян». У прокуратурі відповіли, що наразі розглядають усі варіанти розвитку подій.

За даними NOS, Роман Д. приєднався до української армії до початку масштабної збройної агресії РФ. У 2019 році його призначили до артилерійського підрозділу 503-го батальйону, який, серед іншого, брав участь в обороні Вугледару та на околицях Херсону.

У 2023 році Роман отримав важку черепно-мозкову травму від вибуху гранати. Потім його перевели на адміністративну посаду в 15-й окремий полк в складі 38 бригади. За словами військових, там він ставав дедалі більш ізольованим.

Колеги описують Романа Д. як замкнутого, провокативного і мінливого. Один з військовослужбовців назвав його відлюдником, інший зауважив, що чоловік постійно змінював свою думку «і завжди хотів брати участь у дискусіях».

Окрім цього, 30-річний українець захоплювався американським мільярдером Ілоном Маском та біткоїнами. Також військовий цікавився радикальним ісламом: «Він читав Коран і багато говорив про Аллаха. Але такий вже Роман, він швидко чимось захоплюється», – сказав один з побратимів.

Зауважимо, слідство підозрює 30-річного українця в замаху на вбивство або ненавмисному вбивстві з терористичними намірами. Суд над українцем розпочнеться на початку липня.