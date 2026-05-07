Дмитра Манчуленка затримали на спробі підкупу посадовців облради

Верховний Суд України залишив без змін вирок колишньому директору Чернівецького перинатального центру Дмитру Манчуленку, якого викрили на спробі підкупу посадовців Чернівецької обласної ради. Посадовець пропонував за 10 тис. доларів залишити його на посаді керівника перинатального центру на безстроковий термін. Його затримали у 2021 році.



Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду 7 травня оголосив вирок Дмитру Манчуленку. Судді відхилили касаційну скаргу адвоката обвинуваченого та підтвердили законність вироку ВАКС від 8 квітня 2024 року й ухвали Апеляційної палати ВАКС від 22 травня 2025 року. Про це йдеться у повідомленні САП і НАБУ у фейсбуці. Колишній посадовець має відбути призначений йому термін покарання – 6 років ув’язнення. Постанова Верховного Суду є остаточною та оскарженню не підлягає.

Нагадаємо, що співробітники СБУ затримали директора Чернівецького перинатального центру Дмитра Манчуленка у квітні 2021 року. Він намагався дати хабар посадовцям Чернівецької облради в розмірі 12 тис. доларів, щоб залишитися на посаді. Після цього інциденту депутати обласної ради звільнили його з посади керівника. В листопаді 2023 року колишній директор перинатального центру через суд поновився на роботі. Згідно з рішенням, Дмитру Манчуленку з обласного бюджету також повинні були виплатити 200 тис. гривень за час вимушеного прогулу.

У квітні 2024 року Вищий антикорупційний суд засудив Дмитра Манчуленка до 6 років ув’язнення. Під час розгляду справи йшлося вже про те, що чиновник намагався дати 10 тис. доларів хабаря. Майже через рік – у березні 2025 року Чернівецька обласна рада остаточного звільнила його з посади.