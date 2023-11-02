Дмитро Манчуленко подавав до суду понад десять разів для відновлення себе на посаді

Колишній директор Чернівецького перинатального центру, якого в квітні 2021 року затримали на хабарі, через суд поновився на роботу. Згідно з рішенням Дмитру Манчуленку також з обласного бюджету повинні виплатити 200 тис. гривень за час вимушеного прогулу.

Директора Чернівецького перинатального центру Дмитра Манчуленка у квітні 2021 року на хабарі в розмірі 12 тис. доларів США затримали співробітники СБУ. Після цього інциденту Чернівецька обласна рада звільнила з посади лікаря. Голова обласної ради Олексій Бойко 1 листопада повідомив в соціальних мережах, що колишній директор перинатального центру поновився на посаді генерального директора ОКНП «Чернівецький обласний перинатальний центр», згідно з рішенням суду.

Чиновник додав, що окрім цього, суд зобов’язав обласну раду виплатити йому компенсацію у розмірі понад 200 тисяч гривень. Олексій Бойко зазначив, що все-таки доведеться працевлаштувати Дмитра Манчуленка в заклад.

«Шкода, що ці гроші у такий час має отримати людина, котра не працювала на посаді жодного дня, відколи триває повномасштабна війна. Важко пояснити, з яких мотивів пан Манчуленко так наполегливо хоче очолити обласний перинатальний центр, але це точно не на користь закладу, оскільки Дмитра Манчуленка підозрюють у корупційних діях. Тож думаю, що його перебування на цій посаді триватиме недовго», – написав Олексій Бойко.

Наразі відомо, що розслідування справі Дмитра Манчуленка про вимагання і одержання хабара в розмірі 12 тисяч доларів США триває.

Додамо, що лікаря звільняли з посади генерального директора Чернівецького обласного перинатального центру кілька разів. І так само кілька разів суд поновлював його на посаді. За словами голови Чернівецької обласної ради Олексій Бойко Дмитро Манчуленко подавав до суду понад десять разів для відновлення себе на посаді.