Свої послуги буковинець оцінив в 2500 доларів США

На Буковині депутат від забороненої партії ОПЗЖ вимагав хабар від представника мобільного оператора зв’язку. Гроші він мав отримати за сприяння в оренді земельної ділянки під мобільну вежу. Працівники СБУ затримали депутата однієї з територіальних громад та його спільника затримали під час отримання частини коштів.

До правоохоронців звернулися представники мобільного оператора зв’язку із заявою щодо вимагання хабара. Під час розслідування співробітники Служби безпеки з’ясували, що вимагачем виявився колишній керівник районної організації забороненої в Україні комуністичної партії і теперішній депутат від забороненої партії ОПЗЖ.

В міській раді громади чоловік був не лише депутатом, але й членом земельної комісії. Зловмисник пообіцяв посприяти в отриманні документів на оренду земельної ділянки для будівництва вежі мобільного зв’язку. Але за свої послуги він вимагав 2500 доларів США.

«Щоб уникнути відповідальності, депутат залучив до протиправних дій свого знайомого в ролі посередника. Під час обшуків за місцями проживання і перебування чоловіків правоохоронці вилучили отримані злочинним шляхом кошти, а їх самих затримали», – повідомили в управлінні СБУ в Чернівецькій області в понеділок, 30 жовтня.

Під час слідства працівники СБУ також з’ясували, що вимагач раніше вже був судимий за дрібне шахрайство. Наразі депутату-хабарнику та його спільнику повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).